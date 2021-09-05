لوكاكو: كريستيانو رونالدو من أفضل 3 لاعبين في التاريخ





رفض البلجيكي روميلو لوكاكو، المهاجم الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، المقارنة بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد إلى فريق مانشستر يونايتد. وقال لوكاكو(بحسب روسيا اليوم ) خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ريكورد” البرتغالية: “لا تقارنوني بكريستيانو رونالدو أبدا، فهو بالنسبة لي واحد من أفضل 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم، ولن أضعه في ترتيب معين، لكنه من بين الثلاثة، وما حققه في الكرة استثنائي”. وأضاف: “لقد كنت محظوظا باللعب ضد رونالدو في إيطاليا، والآن عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر رائع للكرة الإنجليزية”. وأتم: “المقارنة على مستوى الإحصاءات أو بشكل عام لا جدوى منها”. ساهم لوكاكو في تتويج فريق إنتر ميلان بلقب بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وكان منافسا لرونالدو الذي كان لاعبا ليوفنتوس، قبل أن يعود الثنائي إلى “البريميرليغ” هذا الصيف. وأحرز كريستيانو رونالدو (36 عاما) 29 هدفا في الموسم الماضي بقميص يوفنتوس “البيانكونيري”، متفوقا بفارق 5 أهداف على لوكاكو (28 عاما) في الصراع على لقب هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

الخرطوم(كوش نيوز)