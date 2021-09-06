آلية مبادرة حمدوك تقرر فتح قنوات للحوار مع الشعب السوداني





قررت الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء فتح قنوات رسمية للحوار مع جماهير الشعب السوداني بشأن المبادرة بهدف توسيع قاعدة المشاركة واعمال الشفافية كمنهج لعمل الآلية وصولاً إلى تحقيق أهداف الانتقال الديمقراطي.

وأعلنت الناطق الرسمي للمبادرة رشا عوض في تصريحات صحفية عن اتفاق اجتماع الآلية أمس على توجيه خطاب يشرح للشعب السوداني كل ما أحدثته الآلية من خطوات، وأشارت إلى عرض أعمال اللجان الفرعية التي تشكلت وأن كل لجنة عرضت ما قامت به من أعمال، مشيرة إلى أن كل اللجان عرضت على الآلية هياكلها وخططها.

وأقرت رشا بحاجة الآلية إلى التوسع بهدف إحداث التوازن النوعي والعمري.

صحيفة الصيحة