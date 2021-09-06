الحرية والتغيير : قرارات بشأن (14) والٍ خلال (10) أيام





كشف مقرر المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير كمال بولاد، أن المجلس عقد يوم السبت الماضي اجتماعاً مهماً ورسمياً، ناقش تقرير لجنة تقييم الولاة واستمر لأكثر من (5) ساعات.

وقال لـ(الصيحة) أمس، إنه تمت مناقشة تطابق المعايير المتفق حولها على تقييم اللجنة، ومن ثم كانت هذه الجلسة الأولى التي استندت على التقييم من الزاوية السياسية.

وأضاف بأنه ستتم اليوم الإثنين الجلسة الثانية للجنة مع رئيس الوزراء ليتكامل التقييم السياسي والفني لأداء (14) والياً يخصون الحرية والتغيير ومن ثم تعود اللجنة من جديد ليلتئم المجلس المركزي حتى يضع التقييم النهائي، وذلك في فترة لا تتجاوز الـ(10) أيام.

ونفى بولاد ما تم تداوله بشأن الولاة، وقال إن الاجتماع لم يبقِ أو يعفي والٍ، وذلك لأن الجلسة كانت أولية للتقييم من جانب واحد وهو السياسي، والمجلس المركزي يوصي بعد تكامل التقرير الفني والتنفيذي، ثم يجتمع للقرار النهائي وتقديم التوصية لرئيس الوزراء الذي يصدر القرار في الأمر.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة