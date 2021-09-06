«سامحتك».. تعلم الغفران على طريقة الثقافات الأخرى





«سامحتك»، كلمةٌ قصيرة لها أثر السِحر على حياتك، يمكن أن يكون لمسامحة شخص آخر تأثير إيجابي على حياتك، إذ أثبتت الدراسات أن التسامح يقلل مستويات التوتر لدينا، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض العقلية، ويساعدك على العيش لفترة أطول، وكسب المزيد من المال، وتكون أكثر سعادة.

تقول لورين توسان، عالمة النفس التي تدرس التسامح في كلية «لوثر»: «لا أعرف ما إذا كان هناك مجال من حياتك لن يتأثر بشكل إيجابي من خلال كونك أكثر تسامحًا».

إذا كُنت تفكر في تأثيراتنا الثقافية أيضًا، فالغفران موجود في كل مكان وكل ثقافة، هل هناك ثقافة أو دين على هذا الكوكب لا يشجع على المصالحة سواء مع إلهك أو مع إخوتك من البشر؟، تؤثر ثقافاتنا وسيكولوجيتنا الشخصية على كيفية اختيارنا للتسامح والفوائد التي تأتي معها.

أسباب التسامُح

تميل الدول الغربية مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة إلى امتلاك ثقافات فردية أكثر، ما يعني أن الغربيين غالبًا ما يضعون مكاسب شخصية قبل مساعدة المجموعة الأوسع (سواء كانت أسرهم أو أصدقائهم أو زملائهم). تميل البلدان الأخرى، مثل تلك الموجودة في آسيا وإفريقيا، إلى وضع المجموعة أولاً- وتسمى هذه الثقافات الجماعية.

من الصحيح بشكل عام أن الأفراد يستخدمون التسامح لتخفيف العبء، يستخدم المجتمع التسامح للحفاظ على الانسجام الاجتماعي. بالنسبة إلى الأخير، قد يتم تقديم المسامحة حتى لو كان ذلك الفرد لا يزال يشعر بالاستياء تجاه المعتدي، لأنه من واجبه الحفاظ على المجموعة سعيدة.

يصف بعض علماء النفس التسامح بأن له نوعين منفصلين.

من ناحية، هناك التسامح القراري، وهو أكثر برودة وإدراكًا وتحليليًا. قد يقرر الجماعي أن يسامح بعد أن يفكر فيما إذا كان سيُبقي المجموعة سعيدة. الخيار الذي يجب أن يقوم به جماعي هو: هل سيكون رسم خط تحت هذه الجريمة أفضل شيء للآخرين؟

النوع الآخر هو التسامح العاطفي- حيث يتم تقديم المصالحة لإشباع حاجة عاطفية في المتجاوزة ونتيجة لذلك تكون أكثر شيوعًا في الأشخاص الفرديين. يستخدم هذا أحيانًا لشرح الفرق بين النهج الجماعية والفردية. لكن قد لا يكون الأمر بهذه البساطة دائمًا.

كيف تقول «أسامحك»؟

تلعب اللغة دورًا مهمًا في تفسيرنا للعواطف. من الشائع جدًا أن تظهر المشاعر بطرق مختلفة اعتمادًا على اللغة التي تتحدثها.

يوجد في غانا مثلاً أكثر من 50 لغة، مما يجعل اختيار تعريف «التسامح» أمرًا صعبًا إذا كنت ترغب في دراسته هناك، نفس الشيء ينطبق على المغفرة. خذ هاواي على سبيل المثال. كدولة أمريكية، فهي شيء غريب. إنها الدولة الوحيدة التي لم يكن لديها أبدًا أغلبية بيضاء وحصلت على 91 درجة على مؤشر الجماعية (19 نقطة أعلى من ثاني أكثر دولة جماعية).

في هاواي، هُناك مصطلح يسمى «ho’oponopono»، ما يعني «أنا آسف، أرجوك سامحني، أنا أحبك»، هي حقًا طريقة مبسطة للغاية لوصفها، «يقول توسان. مثل القيم الجماعية الأخرى، يتم تدريس هذا المثل الثقافي الفريد منذ سن مبكرة في هاواي. وبالمثل، فإن لغة الزولو من جنوب إفريقيا بها كلمة «أوبونتو»، والتي تعني تقريبًا «إظهار الإنسانية تجاه الآخرين».

مثل البلدان الأفريقية الأخرى، تتمتع غانا بثقافة جماعية إلى حد كبير، مع وجود معايير قوية حول الإذعان للجنس والعمر. من الطبيعي أن يغفر الشخص الأصغر سنًا لكبار السن، حتى لو كان الشخص الأكبر هو المعتدي، من أجل الحفاظ على الانسجام الاجتماعي. من المتوقع أن يخفي الشباب انزعاجهم. وبالمثل، فإن الاحترام يدفع للرجال. داخل الأزواج، من المرجح أن يتم تقديم فعل التسامح عندما يرافق الطرف المخالف اعتذاره بإيماءات جسدية، مثل الركوع والسجود وشبك أيديهم وتغيير وضع أجسادهم بشكل عام ليكونوا خاضعين للمخالفة.

يقول Osei-Tutu: «لا يكفي أن تقول» أنا آسف «، فهم يريدون رؤية التغيير في الاتجاه لإظهار مدى شعورك بالسوء». «كان هذا مهمًا جدًا بالنسبة لهم. إذا كنت قد ظلمت شريكًا ولا ترغب في الركوع على ركبتيك، فهذا يعني أنك لست آسفًا».

بالنسبة للثقافات الآسيوية، تحديدًا الصينية، ليس هناك تعريف مُحدد للتسامح، وإنما يستحضر الأشخاص صور الغفران الإلهي المتوارث من الإله.

هناك مصطلح آخر يستخدمه المتحدثون بالصينية: «原谅» [اليوان ليانغ]، والذي يشبه إلى حد ما «الصبر» في اللغة الإنجليزية.

الخبر السار هو أنه على المستوى الشخصي يمكنك أن تتعلم أن تكون أكثر تسامحًا. وكما هو الحال مع أي مهارة أخرى، «كلما كرست المزيد من الوقت للعمل على التسامح كلما أصبحت أفضل في ذلك.

تبدأ المسامحة عندما يبدأ الشخص بفهم سبب شعورك بالأذى من قِبل الجاني ولماذا تسبب في ذلك الأذى. هل كان خبيثًا أم عرضيًا؟ إذا كان هناك حقد، فهل فعلت أي شيء لإزعاجهم؟ ينتهي الاختصار بنقطتين متشابهتين حول الالتزام: التسامح ليس قرارًا لمرة واحدة. قد تحتاج إلى رؤية الجاني مرة أخرى إذا كان من أفراد العائلة أو زميل، لذلك عليك أن تكون مستعدًا للوقوف إلى جانب قرارك بمسامحته وعدم التراجع عن التزامك.

يشجعنا توسان جميعًا على العمل على مسامحتنا، على الرغم من أنه يحذر من أنه من المهم مراعاة اختلافات الآخرين، سواء كانت نتيجة ثقافتهم أو نظرتهم للعالم. لكن إذا كانت الفوائد لا تزيد عن عُشر تلك التي تم إبرازها في بداية هذه القطعة، فبالتأكيد يمكننا جميعًا أن نجد متسعًا في المناخ الحالي لنكون أكثر تسامحًا.

المصري اليوم