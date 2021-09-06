كريستيانو يكشف سبب منع والدته من مشاهدة مبارياته





كشف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سبب منع والدته، ماريا دولوريس، من الحضور للمدرجات لمشاهدته مجددا.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن قرار رونالدو جاء حفاظا على صحة والدته، التي عانت مؤخرا من عدة أزمات أدخلتها المستشفى، وحتى لا تتأثر سلبا بأي شيء قد يحدث في المباريات سواء من حيث النتيجة أو إصابته.

وقال بيرس مورغان، الصحفي بصحيفة “ديلي ميل”: “لا يُسمح لوالدة رونالدو الآن بمشاهدة المباريات الكبيرة”.

وأضاف: “رونالدو قال لي إن والدته أصبحت عصبية للغاية، لا أدري لماذا.. لم يعد مسموحا لها بمشاهدة المباريات الكبرى”، مستدركا: “رونالدو قال لها لم يعد لدي أب بعد الآن، لا أريد أن أفقد أمي أيضًا، لذلك لن تشاهد مباريات ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي”.

وأردف مورغان نقلا عن رونالدو، قائلا: “أحضر أصدقائي للجلوس معها وهي تذهب للسير حول المنزل، لقد سقطت مرتين في الملعب، إنها عصبية، أمي ركن مهم في الأسرة، وما أملكه اليوم هو بسبب دعمها المستمر لي”.

ويستعد كريستيانو للمشاركة مع مانشستر يونايتد، بعد العودة من التوقف الدولي والمشاركة مع منتخب البرتغال في تصفيات المونديال.

وأكمل النجم البالغ من العمر 36 عامًا عودته إلى أولد ترافورد مع الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات، حيث وقع عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لمدة 12 شهرًا أخرى.

العربية نت