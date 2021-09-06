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أساتذة ب(12) جامعة يدخلون في إضراب جزئي عن العمل
دخل عدد من أساتذة الجامعات السودانية في إضراب جزئي عن العمل.
و بحسب لجنة أساتذة الجامعات السودانية فقد دخل أساتذة ب(12) جامعة في إضراب جزئي عن العمل بداية من اليوم “الاثنين”.
و شملت الجامعات ( كسلا / كردفان / القضارف
/ وادي النيل /ّشرق كردفان / سنار
/ النيلين / السلام /ّغرب كردفان / بحري / الجزيرة / نيالا) .
و في التاسع و العشرين من الشهر الماضي أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية في مذكرة دفعت بها إلى رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك ، دخول أساتذة الجامعات في إضراب تدريجي عن العمل ابتداء من اليوم الاثنين للمطالبة بتطبيق هيكل راتبي خاص.
و أشارت اللجنة إلى أن الإضراب سيكون مفتوح بحلول تاريخ العشرين من الشهر الجاري حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
باج نيوز
تعليق واحد
ربنا معاكم يا اخوتنا لكن عندي حل عملي لمشاكلكم المعيشية الصعبة دي … وقفوا زول بباب القاعة يتحصل ليكم حقكم حار من الطلبة البتدرسوهم ديل معظمهم اهلهم بدوهم قريب الالفين يوميا عشان يجوا الجامعة وما اظن حمدوك والبنك الدولي حقه يعترضوا …