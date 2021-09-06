أساتذة ب(12) جامعة يدخلون في إضراب جزئي عن العمل





دخل عدد من أساتذة الجامعات السودانية في إضراب جزئي عن العمل.

و بحسب لجنة أساتذة الجامعات السودانية فقد دخل أساتذة ب(12) جامعة في إضراب جزئي عن العمل بداية من اليوم “الاثنين”.

و شملت الجامعات ( كسلا / كردفان / القضارف

/ وادي النيل /ّشرق كردفان / سنار

/ النيلين / السلام /ّغرب كردفان / بحري / الجزيرة / نيالا) .

و في التاسع و العشرين من الشهر الماضي أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية في مذكرة دفعت بها إلى رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك ، دخول أساتذة الجامعات في إضراب تدريجي عن العمل ابتداء من اليوم الاثنين للمطالبة بتطبيق هيكل راتبي خاص.

و أشارت اللجنة إلى أن الإضراب سيكون مفتوح بحلول تاريخ العشرين من الشهر الجاري حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

باج نيوز