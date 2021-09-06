الاستئنافات تصدر قرارها النهائي بشأن شكوى المريخ والوادي نيالا





أصدرت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا قضى بتأجيل البتّ في استئناف نادي توتي ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات في مباراته ضد الهلال واستئناف اللجنة الثلاثية المفوّضة لحلّ أزمة المريخ ضد قرار لجنة الانضباط.

وقرّرت اللجنة بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، البتّ فيهما خلال الاجتماع الذي سيتمّ في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

وأعلنت اللجنة عن قبول استئناف نادي المريخ الخرطوم ضدّ حي الوادي نيالا في عدم أهلية مشاركة اللاعب عمار كنو شكلاً، وتمّ رفضه موضوعاً ومع تأييد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات لاتفاقه مع صحيح القانون بنص المادة “14 الفقرة 2” من لائحة الدوري الممتاز.

وأيّدت الاستئنافات قرار لجنة المسابقات بشأن عدم مشاركة لاعب تحت السن من نادي المريخ الخرطوم في مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

باج نيوز