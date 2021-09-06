حاول إنهاء حياته بعد رفض زوجته العودة إليه https://kushnews.net/2021/09/300911





حاول رجل باكستاني إنهاء حياته بعدما رفضت زوجته العودة إليه تحت ضغط وإلحاح من أسرتها. ووثق مقطع فيديو(بحسب المواطن) لحظة محاولة الباكستاني إنهاء حياته قفزًا من إحدى البنايات فيما يحاول العشرات منعه من السقوط. وبحسب معلومات المقطع فقد تزوج الرجل بعد قصة حب جمعته مع زوجته دون رغبة أهلها لكن بعد فترة من الزواج خضعت المرأة لضغوط أهلها وطلبت الطلاق. باكستاني في لاهور، تزوجته فتاة عن حُب دون إرادة أهلها، ثم لم يتوفقا في حياتهما الزوجية، ووصل الأمر إلى القضاء، وفيها أظهرت الفتاة أنها لا تريد العودة إليه، بل الذهاب مع والديها.

الخرطوم(كوش نيوز)