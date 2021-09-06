مستجدات مبشرة للحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز





بعد أسابيع من الترقب حول الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، خرج شقيقها وائل عبدالعزيز لطمأنة جمهورها ومحبيها. فقد أكد وائل في منشور على حسابه في فيسبوك، الجمعة(بحسب المواطن نت) أن ياسمين بخير وستعود قريبًا إلى عملها ومنزلها، وكتب: “ياسمين بخير الحمد لله.. وهترجع قريبًا لبيتها وشغلها”. شائعة وفاة ياسمين عبدالعزيز: كما تطرق إلى شائعة وفاة شقيقته، والتي تم تداولها بكثرة مؤخرًا، معتبرًا أن “خبر وفاتها إشاعة وضيعة.. ربنا يجعل يومي قبل يومها”. يذكر أنه قبل أيام سافر الفنان أحمد العوضي، إلى سويسرا للتواجد إلى جوار زوجته خلال تلقيها العلاج، بعد أن تمكن من الانتهاء من الأوراق الخاصة بالسفر. تأتي هذه الخطوة بعد أن ترددت أنباء عن انفصاله عن ياسمين أو وجود قرار مؤجل بالانفصال، حيث استشهد البعض بتواجده في مصر بعيدًا عنها خلال رحلة علاجها في سويسرا.

الخرطوم(كوش نيوز)