الأكسبريس استقبلها بالورود بعثة المريخ تصل كمبالا والأحمر يبدأ التحضيرات





وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي المريخ عصر أمس للعاصمة الأوغندية كمبالا عبر الطائرة الخاصة التي تكفل بها رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال ..

وترأس بعثة المريخ إلى يوغندا عضو مجلس الإدارة الأستاذ عزالدين حسين فضل إضافة إلى عضوي المجلس أنس نصر الدين وزاكي الدين الصادق وضمت البعثة (38) فرداً على أن يلتحق بها نجوم المنتخب فجر الثامن من سبتمبر عبر الخطوط الأثيوبية يرافقهم عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد عثمان محمد سعيد والمدرب العام إبراهيم حسين إبراهومة.

ووجدت بعثة المريخ استقبالاً بالورود من قبل نادي الإكسبريس الأوغندي الذي يلتقيه الأحمر في العاشر من سبتمبر بملعب سانت ماري في المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا.

صحيفة الصيحة