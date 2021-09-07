سوداني تؤكد رعايتها لمعرض الكتاب الدولي وتطرح أفكاراً للتطوير





أكد دكتور جراهام عبد القادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام، رئيس اللجنة العليا لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب الذي تنظمه الوزارة بأرض المعارض ببري، خلال الفترة من 22 اكتوبر وحتى الأول من نوفمبر القادم، واشار الى ضرورة إنجاح الدورة الحالية للمعرض عبر الشراكة مع شركة سوداني للاتصالات، وذلك بتوصيل رسالة المعرض الثقافية المتكاملة لكل أرجاء الوطن، وإشراك الشباب والمرأة، وترجمة شعارات ثورة ديسمبر من خلال فعاليات المعرض المختلفة. وإستعرض جراهام خلال إجتماع مع مسئولي شركة سوداني ضم مدير المعرض الأستاذ حاتم الياس، وعدداً من المعنيين، إستعرض مسيرة المعرض وأهدافه، مشيداََ بالدور الذي ظلت تلعبه سوداني في رعاية المعرض والعديد من الفعاليات الثقافية. من جانبها رحبت المهندس هبة عثمان، مدير قطاع التسويق بشركة سوداني، إنابة عن المدير العام و فق (سونا) بوفد وزارة الثقافة والاعلام، معلنة استمرار الشراكة بين سوداني والوزارة من خلال معرض الخرطوم الدولي للكتاب، وتطرقت الى ضرورة تطوير المعرض بإستخدام التقانة الحديثة وتطوير الموقع الالكتروني، والعمل على بناء منصات دائمة لمعالجة مشاكل الطباعة والنشر وعرض المطبوعات وخلال مداخلاتهم أمن الحاضرون على الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركة سوداني وعلى ضرورة الإسراع في وضع كل الإمكانات لإنجاح الدورة الحالية للمعرض، والتي يتوقع ان تشارك فيها العديد من دور النشر المحلية والأجنبية، وشخصيات ثقافية عربية، فضلا عن تدشين عدد من الكتب الجديدة، وتكريم شخصيات ثقافية خلالها على رأسهم الشاعر الراحل محمد طه القدال الذي تم اختياره شخصية هذه الدورة.

الخرطوم (كوش نيوز)