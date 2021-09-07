أنظمة غذائية للرجال: كل ما تحتاج معرفته لفقدان الوزن





هناك العديد من الطرق السهلة لتجنب زيادة الوزن، مثل تناول وجبات خفيفة، الرياضة أو إتباع حمية، وأيًا كان ما تختاره، ستحتاج إلى اتخاذ احتياطات معينة للتأكد من أن آثار نظامك الغذائي تدوم طويلاً ولا تؤثر على صحتك. وتأكد أن الحميات الغذائية التي تقدمها لك البرامج والإنترنت ليست كلها فعالة ومعجزة. لمساعدتك على الرؤية بشكل أكثر وضوحًا، نقدم لك في هذا المقال مبادئ الأنظمة الغذائية الستة الأكثر شهرة وفعالية. حمية أتكينز يستثني نظام أتكينز الغذائي جميع الكربوهيدرات، لذا فهو خالي من النشويات والبقول والفواكه والحليب والحلويات والكحول. من ناحية أخرى، يسمح بالخضروات والأطعمة الغنية بالبروتينات والدهون حسب الرغبة (اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان غير المحلاة). تتمثل مزاياه بشكل أساسي في فقدان الوزن السريع، وغياب الشعور بالجوع، كما أنه من السهل جدًا متابعته حتى في المطاعم. ومن ناحية أخرى، فإن له بعض السلبيات لما يسببه من نقص في الفيتامينات المضادة للأكسدة (فيتامين س) والمعادن والمواد الغذائية إضافة إلى ظهور حالة من التعب والاكتئاب. النظام الغذائي الصحي وهو نظام غذائي متوازن منخفض السعرات الحرارية يلبي متطلبات المغذيات اليومية. هذا النظام مخصص وملائم لكثيرين؛ فهو يأخذ في الاعتبار أذواق الطعام، وإيقاع الحياة، والنشاط البدني، وكذلك المعايير المرضية المحتملة (الكولسترول والسكري وارتفاع ضغط الدم). كما أن الوجبات فيه متنوعة للغاية مما يسمح لك بتناول طعام صحي ولذيذ في نفس الآن، ولكن الجانب السلبي لهذا النظام الغذائي هو أن فقدان الوزن بطيء بعض الشيء ولكنه في نفس الوقت عمل طويل الأمد يمكن من اكتساب العادات الغذائية الصحيحة والحفاظ عليها.

الخرطوم(كوش نيوز)