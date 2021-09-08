السودان يدين محاولة الانقلاب العسكري في غينيا





أدان السودان الثلاثاء محاولة الانقلاب العسكري في جمهورية غينيا، وضم صوته إلى صوت الاتحاد الافريقي في هذا الخصوص، ووجهت وزارة الخارجية في بيان لها السفارة السودانية بداكار لمتابعة أحوال الجالية هناك.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :

بيان صحفي

تتابع وزارة خارجية جمهورية السودان بقلقٍ بالغ التطورات السياسية الأخيرة التي حدثت في جمهورية غينيا، وتضم الوزارة صوتها إلى جانب الاتحاد الأفريقي في إدانته لمحاولة الانقلاب العسكري التي جرت في الخامس من سبتمبر ٢٠٢١م ، وتدعو لإستعادة النظام الدستوري وحماية المدنيين. كما تؤكد الوزارة على سلامة المواطنين السودانيين المتواجدين بغينيا. وقد وجهت الوزارة سفارة السودان بداكار لمتابعة أحوال الجالية هناك.

وزارة الخارجية

إدارة الإعلام والناطق الرسمي

الثلاثاء ٧ سبتمبر ٢٠٢١م