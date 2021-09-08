مجلس البجا والعموديات يهدد باﻹغلاق والعصيان المدني إذا لم تتراجع الحكومة عن مسار الشرق





اتهم المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الحكومة بممارسة سياسة فرق تسد، وشراء الذمم وتحشيد قيادات لا علاقة لها بالشرق وتسميتهم كإدارات اهلية، لتمرير مسار شرق السودان .

وقال مقرر المجلس عبد الله ابوبشار لـ(السوداني)، اذا لم تتراجع الحكومة عن مسار الشرق في اتفاق جوبا سيتم اغلاق كامل لشرق السودان بعد 10 ايام وسيعقبه عصيان مدني، وطالب الحكومة بالكف عن استفزاز مواطن الشرق بتوصيفها لمطالبه بأنها افعال كيزانية، وقال هذا ليس من صالح الحكومة ، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع قضية الشرق بالوعود والتسويفات ، وأن هذا الاسلوب يرفضه مواطنو شرق السودان .

الخرطوم: وجدان طلحة

صحيفة السوداني