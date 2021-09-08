الخليفي يكشف سر رفض عرض ريال مدريد بـ”200 مليون يورو” لضم مبابي





أوضح ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لماذا رفض النادي الفرنسي التخلي عن كيليان مبابي لصالح ريال مدريد هذا الصيف.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات نقلتها صحيفة AS الإسبانية:”الشيء الوحيد المهم هو أن النادي يحترم قواعد اللعب المالي النظيف”.

مؤكدا:”باريس سان جيرمان يحترم قواعد اللعب المالي النظيف، ولذلك لم نقلق من هذا الشأن”.

تأتي هذه الإجابة بعد التشكيك في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في فرنسا، عقب نجاح سان جيرمان في ضم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والظهير المغربي أشرف حكيمي، والمدافع الإسباني سيرخيو راموس، ولاعب الوسط الهولندي، جورجينيو فينالدوم، والحارس الإيطالي جيجي دوناروما، والظهير البرتغالي نونو مينديز، إضافة لتجديد التعاقد مع نيمار ورفض التخلي عن مبابي.

وتقدم ريال مدريد بـ3 عروض من أجل الحصول على خدمات المهاجم الشاب مبابي، خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

ووصلت قيمة العرض الأخير من ريال إلى 200 مليون يورو لمحاولة إقناع سان جيرمان ببيع اللاعب مبابي، ولكن النادي الفرنسي أصر على فكرة الإبقاء على مبابي.

بهذا لم يحقق المهاجم الفرنسي مبابي هدفه في اللعب مع ريال مدريد هذا الموسم، لذا لم يبق سوى الانتظار حتى يناير من العام المقبل لمعرفة مستقبل مبابي، إن كان سيرحل مجانا إلى الملكي الإسباني.

روسيا اليوم