الشرطة: الوضع المعيشي والوجود الأجنبي أثّرا في المشهد الأمني





أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد شرطة د. إدريس عبد الله من ليمان، استقرار الأوضاع الأمنية بجميع أنحاء البلاد، وأشارت إلى وجود تضخيم لبعض الحوادث.

وقال الناطق الرسمي لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إن الوضع المعيشي الصعب وغلاء الأسعار كانا لهما أثرٌ كبير في زيادة بعض الظواهر السالبة، وأقر بأنه ألقى بظلاله على المشهد الأمني بالبلاد، بجانب الوجود الأجنبي وعدم الاستقرار في بعض الولايات.

وأكد ليمان مقدرة قوات الشرطة على بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون رغم التوسع الجغرافي الكبير للعاصمة والولايات، وأقر بوجود نزيف بشري كبير داخل الشرطة وضعف في الإمكانيات، وقال إنّها أصبحت مهنة طاردة، وشدّد على أنّ الوضع الأمني بولاية الخرطوم ليس بالسوء الذي تتحدّث عنه وسائل الإعلام. ونوه إلى خُطة التحدي التي وضعتها الشرطة لبسط الأمن والاستقرار بالعاصمة والولايات وشرعت في تنفيذها بمُتابعة مُباشرة من وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة، وقال إنّ المواطن سيجني ثمارها في وقت قريب.

صحيفة الصيحة