نشر أكثر من (3) آلاف شرطي لضبط الأمن بالخرطوم





كشفت الشرطة عن نشر (3) آلاف من منسوبيها لضبط الأمن بولاية الخرطوم والقبض المتفلتين في جرائم النهب.

وقالت مصادر (الصيحة) أمس، إن الشرطة نشرت منسوبيها من مختلف إداراتها بالشوارع والطرقات الرئيسية ومناطق الهشاشة الأمنية التي تشهد انتشار جرائم النهب.

ووجّه مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي د. زين العابدين عثمان أحمد، منسوبي شرطة الولاية بالانتشار على التقاطعات والشوارع الرئيسية والأحياء والأماكن التي تنتشر فيها الجريمة، وأكّد أنّ خُطة الشرطة هي القضاء على كل مظاهر الجريمة بالولاية.

يُذكر أنّ شرطة ولاية الخرطوم سبق وأعلنت نشر قواتها بمختلف إداراتها لتسيير حملات للقبض على المتفلتين والقضاء على ظاهرة جرائم النهب.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة