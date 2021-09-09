الهلال السوداني يطير إلى أديس أبابا لمواجهة بطل إثيوبيا





تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الهلال السوداني فجر الجمعة إلى إثيوبيا لمواجهة نظيره فريق فاسيل كيتيما ضمن منافسات بطولة الأندية الأفريقية.

وتبلغ عدد أفراد بعثة فريق الهلال السوداني 46 فرداً، بينهم 28 لاعباً، ويرأسها نائب الأمين العام إسماعيل عثمان.

وسوف تمكث البعثة ساعتين بمطار أديس أبابا، قبل أن تتوجه إلى مدينة بحر دار، حيث من المتوقع أن تصل إلى هناك في الـ10 صباحاً.

وأسفرت قرعة بطولة الأندية الافريقية لموسم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ والتي تم سحبها بالقاهرة عن مواجهة الهلال لفاسيل الإثيوبي ، والمريخ للإكسبريس اليوغندي ، وسينطلق الدور التمهيدي سبتمبر الجاري على أن يلعب الفريقان المباراة الأولى خارج الأرض.

وفي بطولة الكونفدرالية يواجه الأهلي فريق أطلع بره الجنوب سوداني ، بينما يواجه حي الوادي فريق أهلي طرابلس .

ويلعب فريق فاسيل كينيما سبور كلوب الاثيوبي منافس الهلال السوداني في الدرجة الأولى لبطولة الاثيوبية و ينتمي لمدينة ڨوندار وقد تأسس سنة 1960.

ويلعب في ميدان فاسيليت ستيدم يتسع لـ5 آلاف متفرج،ويدربه مدرب محلي هو ويبيتو اباتا ،ويلعب بألوان بيضاء و حمراء

وله مشاركة افريقية واحدة فقط في كأس الكونفدرالية الموسم الماضي 2019 2020.

وخرج من الدور الاول دون دخول المجموعات. حيث انتصر بهدف لصفر على ميدانه امام عزام التنزاني ثم انهزم خارج الديار بثلاثية.

معلومات حول مدينة ڨوندار الاثيوبية

ترتفع 2133 م على مستوى سطح البحر تمسح 192 كم مربع. تبلغ درجة الحرارة 17 درجة في شهر نوفمبر و نسبة الرطوبة 57٪ تزيد ساعتين عن توقيت تونس بها بعض النزل و مطار و هي مدينة اثرية بامتياز . بها مطار و كذلك نزل للاقامة تتميز بجمال الطبيعة و بنية تحتية متقدمة نسبيا.

صدى البلد