تكوين غرفة طوارئ مبادرة (كنداكة) لدعم متضرري السيول الامطار





أطلقت مجموعة نسوية مبادرة (كنداكة) لدعم متضرري السيول والفيضانات بتقديم دعم يعينهم على مجابهة حجم الكارثة الإنسانية ، وقالت خبيرة التجميل وسيدة الأعمال سماح تبيدي رئيسة تنسيقية المبادرة أن كارثة السيول والأمطار تتطلب تتضافركل الجهود الرسمية والشعبية حتى تقلل حجم الضرر.

وأضافت :(كنداكات بلادي ظللن يتقدمن الصفوف في كل عمل وطني وخيري وما زال دورهن مستمر بعد الثورة في البناء والتنمية ، وزادت تبيدي بأنهم كونوا غرفة طوارئ لمتابعة الفيضانات وحصر الاضرار وتحديد حجم الخسائر ومن ثم إعانة المتضررين بالمواد الغذائية والايوائية والطبية.

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني