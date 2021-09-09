واتساب يحذر المستخدمين من رسالة جديدة خادعة تعتبر الأسوأ في تاريخه





حذر تطبيق واتساب المستخدمين، من عملية احتيال جديدة، تتم بطريقة “خادعة للغاية”، لتسليم مبالغ كبيرة من المال. وبحسب صحيفة اكسبريس، لا تعد عمليات الاحتيال على “واتساب” حدثا جديدا، حيث يتم تحذير المستخدمين باستمرار من توخي الحذر الشديد بشأن الرسائل التي قد تعرّض بياناتهم الشخصية للخطر. وتعتبر الحيلة الأخيرة من مجرمي الإنترنت(بحسب الامارات نيوز) واحدة من الأسوأ حتى الآن، حيث يقوم المحتالين بالابتزاز العاطفي في محاولة لدفع مستخدمي “واتساب” لتسليم مبالغ كبيرة من المال. وقالت مستخدمة، لتطبيق واتساب، تدعى اليسون، إنها تعرضت للاحتيال، بعدما تلقت رسالة ظهرت على هاتفها زعمت أنها من ابنها. وقالت الرسالة الأولى “مرحبا أمي، أسقطت هاتفي في المرحاض (رمز تعبيري حزين) هذا هو رقمي الجديد”. وتقول أليسون إنها فعلت ما سيفعله معظم الآباء وأجابت على الفور متسائلة عما إذا كان ابنها حقا – سرعان ما أعقب ذلك رسالة تؤكد ذلك. ثم في اليوم التالي، أرسل لها “ابن” أليسون رسالة طالبا فيها مبلغ 2600 جنيه إسترليني، وأوضح لها أنه بحاجة إلى سداد قرض معين. وتقول أليسون إنها لم تشك في الرسالة للحظة، ولكنها حاولت الاتصال بـ “ابنها” مرة أخرى على الرقم الذي حصلت عليه للتأكد من أن الأمور على ما يرام. وتابعت: “في كل مرة أجرت فيها المكالمة، ظل شخص على الطرف الآخر يقول إنه لا يستطيع التحدث ويضغط عليها باستمرار لتسديد المبلغ بسرعة”. واختتمت: “بعد أن أصبحت أكثر قلقا، وافقت على الدفع، ولحسن الحظ، تقول أليسون إنها نسيت النقر فوق تأكيد الدفع النهائي ثم أصبحت مشبوهة بعد أن طلب المحتال صورة لإثبات الدفع”.

الخرطوم(كوش نيوز)