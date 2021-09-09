هذه الأسباب ستدفعك لشرب القرفة والعسل كل يوم!





القرفة والعسل هما أكثر المكونات شيوعاً في كل منزل، وكلاهما لهما فوائد صحية متعددة مثبتة.. فماذا إذا مزجناهما معاً؟ إليك أهم فوائد مشروب القرفة والعسل:(بحسب الامارات نيوز) – جهاز المناعة: يقوي الاستهلاك اليومي من العسل ومسحوق القرفة جهاز المناعة، ويحمي الجسم من النوبات البكتيرية والفيروسية. – آلام المعدة: تحفز القرفة الغدد اللعابية والغشاء المخاطي في المعدة لتحسين الهضم، وتساعد في تخفيف التشنجات المؤلمة في المعدة ومنع مشاكل مثل الغثيان والإسهال والانتفاخ والقيء. أما العسل، فهو يسهل الهضم ويحفز الكبد ويخفف آلام المعدة والإمساك. – اضطرابات القلب: تساعد القرفة في تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية وضربات القلب لغناها بمغذيات ومضادات أكسدة، وهي أيضاً دواء طبيعي يساعد في الحد من مستوى الكوليسترول؛ لأنها غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة. – وجع الأسنان: تصنع عجينة من مقدار ملعقة من مسحوق القرفة وخمس ملاعق صغيرة من العسل. توضع على السن المؤلم (3 مرات يومياً) فيقل الألم في غضون 15 دقيقة. – تأخير الشيخوخة: يستخدم الشاي المصنوع من العسل ومسحوق القرفة لتأخير الشيخوخة، بحيث تخلط 4 ملاعق من العسل وملعقة من مسحوق القرفة و3 أكواب من الماء المغلي ويستخدم كبديل للشاي. – علاج السعال: يوصف للأطفال تناول مقدار ملعقة شاي من العسل الممزوج بالماء الدافئ والقرفة ويستخدم كغرغرة مع القليل من الملح، وللبالغين ملعقتي شاي. كما يساعد العسل في التخفيف من البلغم المتراكم خاصة لدى المدخنين. – علاج التهاب المفاصل: يخلط العسل مع الماء الدافئ، وتضاف إليه ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ويستخدم صباحاً ومساءً بواسطة تدليك الجسم في مكان الألم. وقد تظهر نتائجه في معظم الحالات في غضون خمس عشرة دقيقة.

الخرطوم كوش نيوز