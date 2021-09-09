الاقامة الحرة في الامارات: ما هي مميزاتها وطرق الحصول عليها!





تتم مراجعة هذه المقالة بانتظام من قبل فريق التحرير في مدونة رحال من ويجو للتأكد من أن المحتوى محدث ودقيق. يعتبر الحصول على الإقامة أو التأشيرة من أهم العوامل التي تميّز حامليها عن غيرهم في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تختلف أنواع الإقامات وأغراضها والشروط المطلوبة للحصول عليها وتتفاوت أيضا سهولة إجراءات الإقامة في الإمارات وفترة إصدارها، فضلاً عن مدة صلاحيتها. اذا كنت راغبا بالسكن أو العمل أو الدراسة في الإمارات(بحسب موقع راحال) وقبل اقدامك على خطوة الحصول على التأشيرة أو الإقامة لا بد لك من التعرّف على نوع الإقامة أو التأشيرة التي يجب أن تحصل عليها. أنواع الإقامات والتأشيرات تعد دولة الامارات العربية المتحدة من ابرز دول الخليج لجهة استقطاب الأجانب من العالم العربي ومختلف بلدان العالم أجمع، يعيش فيها العديد من الجنسيات واكبر الجاليات الأجنبية. فاذا كنت ترغب بالحصول على تأشيرة او إقامة لهذه الدولة عليك ان تعلم انه هناك أنواع مختلفة من الإقامة في الامارات . فهنالك الإقامة الطويلة المدى والتي قد تصل لنحو 10 سنوات والكثير من أنواع الإقامات والتأشيرات وسنعرفك اليوم على “الإقامة الحرة”. هي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، مخصصة للعاملين لحسابهم الخاص دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف، أو حتى وإن لم تكن شركته التي يتبع لها مقامة بالفعل على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك، يجدر بالذكر أن الإقامة الحرة تتضمن الأطفال المشمولين فيها حتى سن 25 عاماً بدلاً من 18 عاماً. وصفتها مصادر حكومية بأنها خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود استقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات، وتسهيل ممارسة الأعمال لكافة الفئات. كما يشملها قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2021. كل ما تريد معرفته عن الإقامة الحرة وطرق الحصول على الفيزا الخاصة بها واسعارها. قبل التحدث عن اجراء الحصول على الفيزا الحرة اليك ما يجب ان تعرفه عنها ما هي الفيزا الحرة وأهم مميزاتها؟ يمكنك تسميتها بالتأشيرة الحرة، هي مرخصة قانونيا أعلنت عن نظامها حكومة الامارات في الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري، ويمكن للمسافر الحصول عليها بهدف العمل او الهجرة في الدولة التي ينوي السفر إليها، من اهم مميزاتها انها لا تفرض على حاملها العمل في مجال معين ووظيفة محددة. هي اذا لا تستلزم العمل مع كفيل واحد وهي تتيح لحاملها طوال مدتها أن يعمل ويتنقل من مهنة الى أخرى وفي حال انتهاء مدتها يمكن لحاملها القيام بتجديدها عبر وسائل عدة من أهمها أن يحصل حاملها على عقد عمل محدد يعطيه مدة إضافية تمكنه من زيادة مدة صلاحية التأشيرة . قبل الحصول على هذا النوع من التأشيرة عليك اجتياز الفحوصات الطبية التي تثبت أنك لا تحمل أي من الأمراض المعدية . كيف تحصل على الفيزا الحرة للإمارات؟ هناك طرق عدة تمكنك من الحصول على التأشيرة الحرة في الإمارات من خلال ما يلي: عبر مكاتب الهجرة عبر السماسرة العاملين في مختلف انحاء الامارات. من خلال أفراد عائلة مقيمين في دبي مثلا او الشارقة. من خلال وسطاء متخصصين في بيع الفيزا بمقابل مادي. لتجنب عمليات النصب في هذا المجال احذر أن تكون الوظيفة التي ستعمل بها في الامارات مرفق بها خطاب صادر وزارة الموارد البشرية. ما هي أسعار الإقامة الحرة في الإمارات؟ تختلف أسعار الإقامة الحرة وفقا لعدد من العوامل أبرزها عدد الوسطاء الذين سيعملون على حصولك على هذه التأشيرة الى جانب مدتها واسعارها كما التالي: قد تصل الى 1300$ تقريبا أي 4000 درهم إماراتي اذا كانت مدة التأشيرة تمتد بين ستة اشهر الى سنة. متوسط سعرها في مصر ما بين 20 ألف و25 ألف جنيه مصري. متوسط سعرها في تونس ما بين 3000 الى 4000 دينار تونسي. متوسط سعرها في المغرب ما بين 13000 الى 15000 درهم مغربي. في الأردن يصل سعر الفيزا الى 1000 دينار اردني. في الجزائر يصل سعرها الى حوالي 160000 دينار جزائري في ليبيا ما بين 1800 و2000 دينار ليبي.

الخرطوم(كوش نيوز)