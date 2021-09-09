ياسمين صبري تحضّر لعمل جديد وتتكتم على تفاصيله





كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تعاونها مع شركة “سينرجي” في عمل فني جديد، ولم تعلن على تفاصيله واسمه، حيث اكتفت بنشر صورة لورقة السيناريو. وشاركت صبري جمهورها بصورة سيناريو العمل(بحسب الامارات نيوز) عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر “إنستغرام”، ولم ترفقها بأي تعليق. هذا ويذكر أنّ ياسمين شاركت في السباق الرمضاني 2020، بمسلسل “فرصة تانية”، وتدور أحداثه حول امرأة تُدعى مَلك تفقد الذاكرة بسبب حادث تعرضت إليه، بعد أن اكتشفت خيانة خطيبها زياد لها.

الخرطوم(كوش نيوز)