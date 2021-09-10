بالصور.. معلومات مثيرة حول حقيقة “الطائرة الرئاسية” السودانية





تداول مدونون بكثافة على وسائط التواصل الإجتماعي صورة لطائرة ايرباص 320، أشاروا إلى أنها رئاسية ووصلت السودان أمس.

غير أن مصادر أكدت “لمجلة طيران بلدنا” ان ماتم تداوله غير صحيح وان الطائرة التي تمت الإشارة إليها خضعت لعملية فوتوشوب.

وكشفت المصادر عن حقيقة صورة الطائرة المتداولة التي أكدت إنها تتبع لشركة طيران الإتحاد الإماراتية وان رقم تسجيلها a6_eip، _ وفي الدائرة الخضراء التي تم تحديدها في الصورة من قبلهم يتضح تسجيلها وهو الذي يطابق صورة الطائرة المتداولة _.

ولفتت المصادر إلى أن المطار الذي تقف فيه الطائرة الإماراتية ليس مطار الخرطوم، ونوهت إلى أمر هام وهو أن تسجيل الطائرة المنشور يخص دولة الإمارات وان تسجيل الطائرات السودان يبدأ بحرفيst.

واكدت المصادر وفق (مجلة طيران بلدنا) عدم امتلاك الطيران الرئاسي في السودان طائرات إيرباص 320، ونوهت إلى هذا الطراز تمتلكه شركتي سودانير وصن إير فقط.

الخرطوم (كوش نيوز)