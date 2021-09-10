أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر





صحيفة السوداني:

– اتفاق بين الخرطوم وواشنطن لدعم القطاع الأمني في السودان

– تسييرية مزارعي سنار تمهل الحكومة حتى اليوم لحسم ملف التمويل

– استشاري بالصحة: أنفق على اجهزة السرطان 30 مليون دولار ومعظمها لا يعمل

– اتفاق سوداني تركي لإنشاء (4) مسالخ حديثة

– الخارجية تنعي الدكتور الإيطالي “جينيو استرادا” مؤسس ومدير مستشفى السلام الخيري بسوبا

صحيفة النيل الدولية:

– حمدوك : الحكومة تمضى بخطي ثابته لترسيخ السلام وبسط الأمن

– إثيوبيا تدعو السودان مجدداً إلى الانسحاب من أراضيها واللجوء إلى الحوار

– السودان يؤكد انسحاب كامل قواته من المنطقة الآمنة منزوعة السلاح مع جنوب السودان

– العثور على شهيدين من طاقم الطائرة المنكوبة

– النيابة ترفض إخلاء سبيل غندور وتتهمه بتدبير انقلاب

– بدء استخراج الرقم الوطني لمواطني المناطق الحدودية مع دولة الجنوب