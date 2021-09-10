سياسية
أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر
صحيفة السوداني:
– اتفاق بين الخرطوم وواشنطن لدعم القطاع الأمني في السودان
– تسييرية مزارعي سنار تمهل الحكومة حتى اليوم لحسم ملف التمويل
– استشاري بالصحة: أنفق على اجهزة السرطان 30 مليون دولار ومعظمها لا يعمل
– اتفاق سوداني تركي لإنشاء (4) مسالخ حديثة
– الخارجية تنعي الدكتور الإيطالي “جينيو استرادا” مؤسس ومدير مستشفى السلام الخيري بسوبا
صحيفة النيل الدولية:
– حمدوك : الحكومة تمضى بخطي ثابته لترسيخ السلام وبسط الأمن
– إثيوبيا تدعو السودان مجدداً إلى الانسحاب من أراضيها واللجوء إلى الحوار
– السودان يؤكد انسحاب كامل قواته من المنطقة الآمنة منزوعة السلاح مع جنوب السودان
– العثور على شهيدين من طاقم الطائرة المنكوبة
– النيابة ترفض إخلاء سبيل غندور وتتهمه بتدبير انقلاب
– بدء استخراج الرقم الوطني لمواطني المناطق الحدودية مع دولة الجنوب