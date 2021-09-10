المريخ السوداني في مهمة صعبة أمام الإكسبريس الأوغندي





المباراة ستلعب في الثالثة بتوقيت السودان.

يبدأ المريخ السوداني مشواره الإفريقي، عندما يحلّ ضيفًا على الإكسبريس الأوغندي ضمن ذهاب تمهيدي أبطال إفريقيا، في الثالثة والنصف من ظهر، الجمعة.

ويتطّلع ممثل السودان إلى انطلاقة مثالية في البطولة الإفريقية وتقديم مستويات إيجابية تمنحه قطع نصف المشوار إلى المرحلة المقبلة من المنافسة.

ويشدّد أنطونيو غارزيتو على أنّ مباراة اليوم ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنّه سيحترم منافسه من أجل تحقيق الانتصار والعودة إلى السودان بنتيجةٍ إيجابية.

ويفقد المريخ أمام الأكسبريس الأوغندي أبرز نجومه بقيادة رمضان عجب، بخيت خميس، سيف تيري، لكنّه سيعوّل على بكري المدينة ورفاقه لتقديم مباراة كبيرة.

باج نيوز