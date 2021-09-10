الجيش يعلن اعتقال عضو بارز في “بوكو حرام”





في المنطقة التي يتركّز التمرّد فيها منذ 12 عامًا.

أعلن الجيش النيجيري، الجمعة، أنّ قواته اعتقلت عضوًا بارزًا في جماعة “بوكو حرام” بولاية بورنو ، حيث يتركّز التمرّد المستمر منذ 12 عامًا.

وقال المتحدث باسم الجيش أونيما نواتشوكو إن، ياوي مودو، بحسب وكالة الأناضول، عضو الجماعة، اعتقل على طريق (دامبوا – واجيروكو)، وهو طريق سيء السمعة سجلّ فيه المتطرفون والقوات النيجيرية خسائر في الأرواح على مرّ السنين.

وأضاف نواتشوكو أن الجيش أغار أيضًا على موقّعين في بورنو ومنطقة مجاورة صنعت فيهما عبوات ناسفة.

و”بوكو حرام” هو تنظيم نيجيري مسلّح، تأسس في يناير 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدّد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات.

باج نيوز