تمهيداً لإضراب مفتوح .. الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تعلن عن جدول تصعيدي





أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم دخول الأساتذة في إضراب عن العمل يوم الثلاثاء القادم.

و أوضحت في بيان اطلع عليه أنها خاطبت مديرة الجامعة و وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي بالإضافة إلى رئيس الوزراء بخصوص تطبيق الهيكل الراتبي الخاص بالأستاذ الجامعي مضيفةً أنه و حتى صدور البيان لم يردهم أي رد من رئاسة مجلس الوزراء يؤكد التزام الدولة بتطبيق الهيكل الراتبي الخاص.

و قالت الهيئة : “لقد مددنا حبل الصبر وظلننا صامتين عن المطالبة بحقوقنا دفعاً لضريبة الوطن واستشعاراً للمسؤولية الأخلاقية والوطنية و قد أدى ذلك إلى تحقير الأساتذة و الزراية بهم، فتشتت شملهم فمنهم من هاجر و منهم من ينتظر”.

و أعلنت عن جدول تصعيد بداية من الأسبوع المقبل ، مبينة أنه سيبدأ بالتصعيد الإعلامي و تنوير الأساتذة و الموظفين والعمال والطلاب بقضية الهيكل الراتبي الخاص والخطوات التصعيدية بعد غدٍ “الأحد” ، عطفاً على دعوة الجمعية العمومية للقاء تنويري في دار الأساتذة عند الساعة الثالثة من ظهر “الاثنين” و الإعلان عن الخطوات التصعيدية.

و أبانت أنه سيتم الإضراب عن العمل في يومي

الثلاثاء و الأربعاء القادمين ليتم استئناف العمل في يوم الخميس و الدخول في إضراب مفتوح يوم الأحد الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري.

و أكدت الهيئة التزامها بالجدول ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بتطبيق الهيكل الراتبي الخاص بالأستاذ الجامعي.

باج نيوز