مدير عام سودانير يعزي في وفاة والدة الفنان عماد أحمد الطيب





قام الأستاذ ياسر تيمو، مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية، عصر أمس بتقديم واجب العزاء للفنان عماد أحمد الطيب في وفاة والدته، بمنزله بالحلفايا، ورافقه السادة أحمد الميرغني مدير ادارة التسويق والمبيعات، والرشيد أمبدي مدير الاعلام بسودانير.

ونقل وفد سودانير للفنان عماد أحمد الطيب واخوانه واسرتهم الكريمة تعازي جميع العاملين بالناقل الوطني في فقدهم الجلل.

وقد وجدت هذه الزيارة والتعزية صدى طيبا لدى الأسرة والتي تؤكد الحس الاجتماعي العالي لسودانير وتقديرها للمبدعين والفنانين ورموز المجتمع.

السوداني