وزيرة الخارجية تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري





التقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، سعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وذلك على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، حيث هنّأت الوزيرة دولة قطر على نجاح رئاستها الدورة السابقة، وأكدت الوزيرة على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في القضايا المشتركة في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب المريخي عن استعداد قطر لدعم السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية، كما قدّم الدعوة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لزيارة دولة قطر.

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