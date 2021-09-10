يائير لابيد: عازمون على توقيع اتّفاقيات مع السودان





يقول يائير”تستمر عملية تطبيع العلاقات مع الدول العربية – عملية شاملة، نحن سعداء جدا بذلك”.

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عن أنّ بلاده عازمة على توقيع اتّفاقيات مع السودان.

وقال لابيد في إفاداتٍ بحسب وكالة سبوتنيك، الجمعة، إنّ عملية التطبيع مع الدول العربية مستمرّة في التطوّر.

وأضاف” منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بقليل افتتحت مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة، وقبل أسبوعين افتتحت مكتب تمثيلي في المغرب، والشهر المقبل من المقرر افتتاح سفارات”.

وتابع” عازمون على توقيع اتّفاقيات مع السودان، وآمل، بعد ذلك بقليل- مع عمان. لذلك، تستمر عملية تطبيع العلاقات مع الدول العربية – عملية شاملة، نحن سعداء جدا بذلك، لكن دعونا ندخر أكثر قليلا من أجل المستقبل. آمل أن تنضم دول أخرى إلى هذه العملية في السنوات المقبلة”..

وفي الثالث والعشرين من أكتوبر 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكنّ قوى سياسية عديدة، بينها أحزاب مشاركة بالائتلاف الحاكم، أعلنت رفضها القاطع للتطبيع مع تل أبيب.

باج نيوز