حملة إصحاح للبيئة ونظافة موقع جبل البركل الأثري





نظمت إدارة السياحة بمحلية مروي حملة إصحاح البيئة ونظافة موقع جبل البركل الأثري بالتعاون مع وحدة كريمة الإدارية. وأوضح مدير السياحة بالمحلية الأستاذ الوليد محمد على نعيم أن الحملة تأتي في إطار الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف السابع والعشرين من سبتمبر الجاري والتجهيز للموسم السياحي. وناشد مدير السياحة بالمحلية المواطنين بالمحافظة على نظافة المواقع الآثرية والسياحية باعتبارها تعكس الوجه المشرق والمشرف للمحلية. في سياق متصل تفقد وفد الهيئة العامة للآثار والمتاحف الإتحادي الزائر للولاية الشمالية عددا من المواقع الأثرية والتاريخية بالمحلية وذلك في إطار وقوف وتقييم الهيئة العامة للآثار والمتاحف للمواقع الآثرية والتعرف على القضايا والمشكلات التي تواجهها والسبل الكفيلة بمعالجتها مع الجهات المختصة ذات الصلة.

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