“حميدتي” يفاجئ نادي حي الوادي نيالا





أمين عام النادي قطبي الطيب، وصف الخطوة بالطبيعية، وقال” الخطوة ليست مستغربة من حمدان”.

أعلن نادي حي الوادي نيالا، عن سفره إلى ليبيا لمواجهة أهلي طرابلس في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بطائرة خاصة.

وأفاد النادي في تعميمٍ صحفي، الجمعة، أنّ النائب الأوّل لرئيس لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، أعلن عن دعمه الكبير لفريق حي الوادي نيالا ممثل السودان في بطولة كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) في أوّل ظهورٍ إفريقيٍ له.

وأشار إلى أنّ دقلو قرّر تخصيص طائرة خاصة تنقل حيّ الوادي نيالا إلى ليبيا لأداء مواجهة الإياب أمام الأهلي طرابلس الليبي.

وأوضح النادي أنّ الخطوة تأتي لتذليل كافة الصعاب التي تعترض مشاركة الفريق في هذا المحفل الكبير.

باج نيوز