لجنة المعلمين تكشف موقف أعمال تصحيح امتحانات الشهادة و الموعد المتوقع لإعلان النتيجة





توقعت لجنة المعلمين إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة في الفترة من (10_15) من شهر أكتوبر المقبل .

و أوضح رئيس اللجنة ؛ يس عبدالكريم في تصريح أن أعمال التصحيح اكتملت بنسبة (90%) فيما تبقت مادة واحدة لم تصحح هي مادة الكيمياء و نوه إلى أن أعمال الكنترول ستكتمل في التاسع من أكتوبر المقبل.

و أشار إلى أن إعلان النتيجة يتوقف على اكتمال أعمال الكنترول مضيفاً أن المعلمين استلموا مستحقات التصحيح لجميع المواد التي اكتمل تصحيحها.

باج نيوز