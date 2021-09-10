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لجنة المعلمين تكشف موقف أعمال تصحيح امتحانات الشهادة و الموعد المتوقع لإعلان النتيجة
توقعت لجنة المعلمين إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة في الفترة من (10_15) من شهر أكتوبر المقبل .
و أوضح رئيس اللجنة ؛ يس عبدالكريم في تصريح أن أعمال التصحيح اكتملت بنسبة (90%) فيما تبقت مادة واحدة لم تصحح هي مادة الكيمياء و نوه إلى أن أعمال الكنترول ستكتمل في التاسع من أكتوبر المقبل.
و أشار إلى أن إعلان النتيجة يتوقف على اكتمال أعمال الكنترول مضيفاً أن المعلمين استلموا مستحقات التصحيح لجميع المواد التي اكتمل تصحيحها.
باج نيوز