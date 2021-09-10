سوداكال يهاجم اللجنة الثلاثية والاتحاد يتمسك بموقفه





رفضت مجموعة رئيس المريخ السابق آدم سوداكال القرارات الصادرة من مجلس ادارة اتحاد كرة القدم والتي قضت باعتماد تقرير اللجنة الثلاثية الخاص بالازمة المريخية والتي قضت باعتماد الجمعية العمومية بالنادي التي جاءت بمجلس ادارة جديدة برئاسة حازم مصطفى، واصدر سوداكال بيانا كال من خلاله الانتقادات والتهديدات للجنة الثلاثية، ياتي ذلك في وقت جدد فيه الاتحاد التأكيد على التزامه التام بكل ما ورد في تقرير اللجنة الثلاثية واجازته بصورة قاطعة حاسما بذلك الجدل.

باج نيوز