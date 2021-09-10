حمدوك ينعي شهداء طاقم طائرة قوات الشعب المسلحة





بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ومجلس الوزراء للشعب السوداني شهداء طاقم طائرة قوات الشعب المسلحة المنكوبة بقرية التريس الجموعية بغرب النيل .

ولقد عثر على جثامين كل من الشهيد المقدم طيار ركن عبد القادر معتصم عبد القادر، والشهيد النقيب طيار علاء الدين محمد عمر الطريفي، والشهيد مساعد فني جوي حسن التوم، ولا تزال الجهود مبذولة للعثور على بقية الطاقم بواسطة كل الجهات المختصة.

إننا إذ نتقدم بتعازينا لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم وعارفي فضلهم، وللشعب السوداني عامةً في هذا المُصاب الكبير، نبتهل إلى الله جلّ وعلا أن يتقبلهم قبولاً حسناً وأن يغفر لهم ويرحمهم وأن يُدخلهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسُنَ أولئك رفيقاً، وأن يفرغ على قلوب أهليهم الصبر والسلوان.

كما نتوجه بالشكر والتقدير لأهالي غرب النيل وقرى الثورة والتريس والحقينة بقيادة مك الجموعية على وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى خلال هذه الحادثة الأليمة.

( كوش نيوز)