انطلاق ملتقى ولايات دارفور الثالث بالفاشر





ينطلق بمدينة الفاشر حاضرة اقليم دارفور الجمعة ملتقى ولايات دارفور الثالث عشر وقال الدكتور محمد عيسي عليو والي ولاية شرق دارفور ان ملتقى ولايات دارفور الخمسة الثالث يناقش قضايا الامن والكهرباء والمياه وتنفيذ الخط القومي الناقل للكهرباء وتامين الموسم الزراعي ومكافحة الأفات وتامين المراحيل لحركة عودة الرعاه وتطعيم المواشي من الامراض المتداخلة ومحاربة الجرائم العابرة لحدود الولايات.

كما يناقش الملتقى وفق ( سونا) العلاقة بين الولايات والاقليم، وسينضم حاكم الاقليم للملتقى لبحث العلاقات والتنسيق بين حكومات الولايات والاقليم وقد اكتمل وصول الولاة الخمسة وسينضم اليهم حاكم الاقليم قادما من ولاية جنوب دارفور .

( كوش نيوز)