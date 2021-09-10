محلية العباسية بجنوب كردفان: حفظ الأمن وإصلاح الخدمة المدنية أولوية





اكد الاستاذ صديق حميدان المدير التنفيذي لمحلية العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان ان أولويات حكومة المحلية حفظ الأمن واصلاح الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بتأمين الطريق القومي ام روابة العباسية.

جاء ذلك لدى اجتماعه بمكتبة ى بمدراء إدارات مؤسسات الخدمة المدنية لمناقشة الأوضاع العامة بالمحلية مستمعا لتقارير الأداء . وكشف وفق ( سونا) عن خطته التأمينية للحد من ظاهرة الانفلات الأمني ووضع تدابير محكمة تهدف لضبط الامن واصلاح الخدمة المدنية بالمؤسسات والمجتمع، وقال ان المحلية اتخذت عدة خطوات عملية في اتجاه المجتمع ذلك بتفعيل العمل الدعوي والتوعوي الذي يستهدف الشباب والمرأة اضافة للادارة الأهلية.

وقال حميدان ان الاجتماع تطرق الى المشاكل والتحديات التى تواجه المؤسسات وكيفية وضع الضوابط والحلول لها، منوها إلى قيام ورشة تدريبية تستهدف العاملين بالمؤسسات لتحسين العمل الاداري واصلاح الخدمة المدنية.

( كوش نيوز)