بحث التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الجزيرة





إلتقى وزير الشباب والرياضة د. يوسف آدم الضي، و الوفد المرافق له مساء أمس ، مدير جامعة الجزيرة ، بروفيسور محمد طه يوسف وقيادات الجامعة، وذلك بمكاتب إدارة الجامعة ، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الجزيرة عماد السيمت وأمين عام الثقافة والإعلام والشئون الاجتماعية طارق مصطفى.

وناقش اللقاء بحسب (سونا)، الإستفادة من إمكانات الجامعة لدعم مشاريع الشباب الإنتاجية فيما يلي الإنتاج الزراعي والحيواني واستثمار الطاقات الشبابية الموجودة بالجامعة ، إلى جانب الأراضي التي تمتلكها في صناعة الشاب المنتج والذي يلعب دوراً إيجابياً في تنمية المجتمع، حيث تم طرح “حاضنات الموز وحاضنات الزيوت” كنماذج لمشاريع شباب إنتاجية لتنفيذها في الجامعة.

كما بحث اللقاء المشروع الذي تعمل عليه الجامعة مؤخراً لإنشاء مدينة رياضية وملاعب لمختلف الأنشطة الرياضية بالجامعة، اضافة الى سبل التعاون في المجالين الشبابي والرياضي لإنجاز تلك الخطط والمشاريع التي من شأنها أن تعود بالنفع على البلاد في ظل حجم وتنوع الكتلة الشبابية الموجودة بالجامعة.

وفي ختام اللقاء، أهدى مدير جامعة الجزيرة ، درع الجامعة لوزير الشباب والرياضة ،وقام وفد الوزارة الاتحادية برفقة قيادات الجامعة بجولة تم من خلالها الوقوف على العمل الذي تم في مشروع المدينة الرياضية فيما يلي إنشاء الملاعب.

(كوش نيوز)