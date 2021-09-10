سلفاكير يدعو إلى معالجة أسباب التوترات الحدودية بين السودان و الجنوب





دعا سلفاكير ميارديت ؛ رئيس جمهورية جنوب السودان إلى معالجة أسباب التوترات الحدودية و فتح المعابر بين جنوب السودان و السودان.

جاء ذلك خلال لقائه يس إبراهيم ؛ وزير الدفاع

حيث اطلع سلفاكير على مخرجات اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين.

من جانبه قال وزير الدفاع إن اجتماعات الآلية أمنت على ضرورة الإسراع في فتح المعابر، وفق ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر المقبل ، و السعي الجاد لإنفاذ كل ما من شأنه ترقية و تطوير آفاق التعاون بين البلدين.

باج نيوز