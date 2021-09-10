الصحة الخرطوم : تسهيل تقديم خدمات التطعيم والشهادات للمواطنين





اكدت الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة الخرطوم اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير لحل كافة المشاكل المتعلقة باستخراج شهادات التطعيم بلقاحات كورونا والعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين .

ودعت د. اريج عبدالله عبد الرحيم مدير ادارة صحة الام والطفل بالادارة العامة للرعاية الصحية الاولية الجمعة المواطنين الى عدم التعامل باي كروت او شهادات تطعيم مخالفة الامر الذي يعرضهم للاجراءات القانونية مشيرة الى اهمية الالتزام بالخطوات الرسمية، وكشفت عن مساعي مستمرة مع وزارة الصحة الاتحادية الى جانب مركز الاتصال (الكول سنتر) بالادارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة لازالة كافة العقبات والمشاكل التى تواجه العمل .

وفي ذات السياق أكد مشرف العمليات اليومية بالكول سنتر بوزارة الصحة الخرطوم د. ياسر اونسة وفق ( سونا) استقبال عدد كبير من المكالمات يوميٱ الى جانب استقبال المركز لـ(١٨٠٠) رسالة يوميٱ عبر التلغرام وعزا تاخر الرد على اتصالات المواطنين في كثير من الاحيان الى جملة اسباب فنية داعيٱ الى أهمية مواصلة الاتصال حتى يتم استقبال المكالمة.

وأكد استمرار الجهود لترقية العمل بالكول سنتر ومعالجة المشاكل التى تواجهه ومنها التوسعة وزيادة الاصطاف والمشاكل التقنية، مشيرٱ الى اهتمام مدير عام الوزارة د. محجوب تاج السر بتطوير العمل فضلا عن إستمرار التنسيق مع الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية والعمل على ايجاد نظام ربط مباشر للتحويل لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين .

( كوش نيوز)