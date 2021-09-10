تجمع المهنيين يقود مبادرة لإصحاح البيئة بالجنينة





دشن تجمع المهنيين السودانيين بالولاية الجمعة مبادرة لإصحاح البيئة بمدينة الجنينة بالتنسيق مع محلية الجنينة، وقوات الدعم السريع والتأمين الصحي، ومنظمة اليونسيف، ومشروع إصحاح البيئة ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي الحملة ضمن اسبوع إصحاح البيئة لمبادرة تجمع المهنيين، والتي تشمل إصلاح الطرق الرئيسية، وتنظيم حملات الرش، وردم البرك، ونظافة مستشفى الجنينة التعليمي ، ومراكز إيواء النازحين، والأحياء السكنية . وفي السياق أكد ممثل المدير التنفيذي لمحطة الجنينة عبدالرازق محمد على جهود المحلية في توفير المعدات والآليات الخاصة بالنظافة والردميات وإصلاح الطرق والتي تستمر لمدة أسبوع، مناشدا المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة لإنجاح الحملة .

من جهته اضاف ممثل تجمع المهنيين السودانيين بالولاية حافظ موسى حمدان وفق ( سونا) ان الحملة تهدف إلى إرساء روح التعاون وقيم التسامح من خلال المشاركة والتفاعل مع المجتمع، بجانب إصحاح البيئة والتقليل من الإصابة بأمراض فصل الخريف .

وجدير بالذكر ان حملة إصحاح البيئة التي إنطلقت فعالياتها اليوم، ستشمل المؤسسات الصحية، ومراكز إيواء النازحين، والأحياء السكنية لمدينة الجنينة.

( كوش نيوز)