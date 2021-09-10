حي الوادي يتجه إلى ليبيا بطائرة خاصة





أعلن نادي حي الوادي أن راعي النادي الجديد تكفل بتسفير الفريق بطائرة خاصة إلى ليبيا لخوض مباراة العودة أمام الأهلي طرابلس الليبي، بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب تعميم صحفي للنادي مساء الجمعة، فقد أعلن النائب الأوّل لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، أعلن عن دعمه الكبير لحي الوادي نيالا بمناسبة أول مشاركة خارجية في تاريخه واكد أن نادي حي الوادي وافق منذ هذا الموسم، على رعاية قوات الدعم السريع له الأمر الذي يسر الكثير من أمور الفريق.

وقال التعميم وفق موقع كوورة إن دقلو قرّر تخصيص طائرة خاصة تنقل حيّ الوادي نيالا إلى ليبيا وأوضح النادي أنّ هذه الخطوة تأتي لتذليل كافة الصعاب التي تعترض مشاركة الفريق في هذا المحفل الكبير.

( كوش نيوز)