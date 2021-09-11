الغربال: المُنتخب الوطني سيعود إلى الظهور الطيِّب في الاستحقاقات القادمة





وعد محمد عبد الرحمن يوسف مهاجم منتخب السودان والهلال بتغيير في الواقع الحالي عبر الظهور المشرف في الاستحقاقات التي تنتظرهم في البطولة العربية للمنتخبات الوطنية والتي ستقام في قطر في شهر نوفمبر 2022م ونهائيات أمم إفريقيا الكاميرون وتصحيح المسيرة في تصفيات المونديال، وكان الغربال قد تحسّر على الخسارة أمام منتخب غينيا بيساو الثلاثاء الماضي الموافق 7 سبتمبر، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022م، ورأى المهاجم الملقب بالغربال أن الخسارة واردة في كرة القدم، وقال: المؤلم أنها كانت داخل الأرض وبعدد وافر من الأهداف، مشيراً إلى أن الخسارة كدرت فرحته بثنائيته التي نالها في شباك الغيني، ورفعت غلته التهديفية في الموسم الحالي.

صحيفة الصيحة