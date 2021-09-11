مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء





انقلب مطعم مصري عائم في النيل على جانبه مساء اليوم الخميس، وبدأ يغرق في وقت كان زبائنه يتناولون طعام العشاء، وفقا لما ألمت به “العربية.نت” من خبر عاجل ورد بمواقع اخبارية مصرية، ذكرت أن المطعم يقع في منطقة “المشاية السفلية” بمدينة المنصورة، وإليه أسرع عناصر فريق للإنقاذ قاموا بإجلاء الزبائن وبدأوا البحث عن غرقى وجرحى محتملين. إلا أن أحد المصادر(بحسب العربية) أكد حتى وقت نشر ما ظهر من معلومات قبل 15 دقيقة من منتصف الليل، بالتوقيت المصري، أن الحادث تسبب في إصابة 3 مواطنين بكدمات متفرقة، وأن الجميع خرج من المركب بسلام، وتبين أن مالك المركب يدعى ” أحمد عزت” ومعروف لأهالي المنصورة. وكانت “مديرية أمن الدقهلية” تلقت بلاغا بجنوح مطعم وكافيه Stasia عن مكانه العائم فيه بالنيل، وسقوط عدد من المتواجدين بداخله في مياه النهر، حتى خلال محاولات قامت بها قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري للسيطرة على الموقف، بالتكاتف مع سيارات إسعاف وضباط مباحث، ممن تبين لهم حدوث ميل شديد فى المطعم “نتيجة هبوط الأعمدة الحاملة للمركب بمياه النهر” وهو ما تسبب بسقوط عدد من المتواجدين بالمطعم في المياه.

الخرطوم(كوش نيوز)