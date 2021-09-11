البرهان يُوافق على تسمية (17) سفيراً للبعثات الخارجية
وَافق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على قائمة تضم نحو (17) سفيراً من جملة (30) سفيراً، اقترحتهم وزارة الخارجية للعمل برئاسة البعثات في الخارج كدفعة أولى. وكشفت مصادر عليمة بحسب صحيفة الصيحة، أن 7 من بين المرشحين سفراء أُعيدوا للخدمة ممن فصلهم النظام البائد والبعض الآخر من خارج الوزارة، فيما شملت القائمة 5 من السفيرات. ووفقاً للمصادر، فإنه تمت تسمية السفير عادل شرفي لتولي رئاسة بعثة السودان في طوكيو، السفير محمد عبد الله التوم لرئاسة البعثة بكوالالمبور، الحارث إدريس مندوباً دائماً بنيويورك، إبراهيم بشرى رئيساً للبعثة بـ”كييف”، عبد الله عمر “نيودلهي”، صلاح الكندو “تونس”، فيصل يوسف “المغرب” وعبد الباقي كبير “اذربيجان”. كما شملت القائمة السفيرة أميرة عقارب نائبة رئيس البعثة في واشنطن لتولي مهمة رئاسة بعثة السودان في رومانيا والسفيرة نادية محمد خير لسفارة السودان بفيينا.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
هذا البهان من الخونة والمرتزقة الجدد ولكن الاجل قريب.
لا خير في هذا ولا ذاك كلهم سيذهبون الي مزبلة التاريخ عاجلا ام آجلا…لا احد يعمل لمصلحة البلد منذ الاستقلال كلهم خونة مرتزقين….ضيعوا البلد سيستمر السودان علي هذا الحال جيل بعد جيل الي قيام الساعة
هذا البرهان من الخونة والمرتزقة الجدد ولكن الاجل قريب. لا خير في هذا ولا ذاك كلهم سيذهبون الي مزبلة التاريخ عاجلا ام آجلا…لا احد يعمل لمصلحة البلد منذ الاستقلال كلهم خونة مرتزقين….ضيعوا البلد سيستمر السودان علي هذا الحال جيل بعد جيل الي قيام الساعة