البرهان يُوافق على تسمية (17) سفيراً للبعثات الخارجية





وَافق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على قائمة تضم نحو (17) سفيراً من جملة (30) سفيراً، اقترحتهم وزارة الخارجية للعمل برئاسة البعثات في الخارج كدفعة أولى. وكشفت مصادر عليمة بحسب صحيفة الصيحة، أن 7 من بين المرشحين سفراء أُعيدوا للخدمة ممن فصلهم النظام البائد والبعض الآخر من خارج الوزارة، فيما شملت القائمة 5 من السفيرات. ووفقاً للمصادر، فإنه تمت تسمية السفير عادل شرفي لتولي رئاسة بعثة السودان في طوكيو، السفير محمد عبد الله التوم لرئاسة البعثة بكوالالمبور، الحارث إدريس مندوباً دائماً بنيويورك، إبراهيم بشرى رئيساً للبعثة بـ”كييف”، عبد الله عمر “نيودلهي”، صلاح الكندو “تونس”، فيصل يوسف “المغرب” وعبد الباقي كبير “اذربيجان”. كما شملت القائمة السفيرة أميرة عقارب نائبة رئيس البعثة في واشنطن لتولي مهمة رئاسة بعثة السودان في رومانيا والسفيرة نادية محمد خير لسفارة السودان بفيينا.

الخرطوم (كوش نيوز)