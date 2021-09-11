الفنانة أصالة تتزوج للمرة الرابعة.. فمن سعيد الحظ؟





تداول رواد السوشيال ميديا، صوراً تفيد بزواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس. وبذلك يُعد هذا هو الزواج الرسمي (بحسب الامارات نيوز) للفنانة أصالة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان. هذا وكشف مصدر مقرب من الفنانة، أن أصالة تزوجت فى سرية تامة، وتم الزواج بشكل رسمي. وتتواجد أصالة حالياً مع زوجها الشاعر في السعودية، على أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، لحضور افتتاح مطعمها في «أب تاون كايرو»، وهو أحد المطاعم الذي يقدم وجبات لبنانية.

الخرطوم(كوش نيوز)