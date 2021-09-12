وفاة جندي باكستاني ضمن قوات “يوناميد” بالفاشر





أعلن الجيش الباكستاني وفاة جندي باكستاني يدعى لانس نايك عادل جان يبلغ من العمر 38 عامًا في حاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر أثناء خدمته في مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في السودان.

وقال الجيش الباكستاني أمس، إن الجندي عضو سابق في فيلق الحدود، وتم نشره في عملية الاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور “يوناميد”، وأضاف أنه كان جزءًا من بعثة الأمم المتحدة المسؤولة عن حماية المواطنين هناك.

ووفقاً للبعثة الباكستانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، فقد توفي جان “بعد فترة وجيزة من مرضه أثناء عمله في الفاشر”، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت أمس الأول الجمعة.

وانضم عادل جان إلى بعثة “يوناميد” في عام 2020، وتم نشره في الفاشر وخدم بها حتى وفاته المفاجئة.

وكشفت البعثة عن أن ما لا يقل عن 161 جنديًا باكستانيًا من قوات حفظ السلام لقوا حتفهم أثناء خدمتهم في بعثات السلام العالمية من أجل السلام والاستقرار الدوليين.

ترجمة ــ محجوب عثمان

صحيفة الصيحة