بعد فشل المحاولة الأولى.. إنصاف مدني تغلق صفحتها بعد تهكيرها





اضطرت الفنانة إنصاف مدني لإغلاق صفحتها الرسمية بـ(الفيس بوك) والتبليغ عنها، بعد أن تم تهكيرها ونشر صور فاضحة من خلالها، وفشلت كل المساعي لإرجاعها. أوضحت إنصاف بحسب صحيفة السوداني: (بالرﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺟﺎﺭٍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎع الصفحة، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ أن ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ سيأخذ ﻭﻗتاً طويلاً لذا ﺮﺃﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍلإﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﻭإﻏﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻟلقصص ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﻻ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، ﻭﺳﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣﻊ إﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ لاﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ). الجدير ذكره أن الصفحة الرسمية للفنانة إنصاف مدني كانت قد تعرضت الأسابيع الماضية للتهكير ليتم نشر (استوريهات) على مدار الساعة بصور مخلة للآداب، الأمر الذي أدخلها في حرج مع جمهورها ومتابعيها فاضطرت للاعتذار لهم ووعدها بمعالجة المشكلة.

الخرطوم (كوش نيوز)