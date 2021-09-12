رونالدو يعترف: كنت متوتراً في مباراة نيوكاسل





أحرز كريستيانو رونالدو ما يقرب من 800 هدف في مسيرته الاحترافية مع الأندية وبلاده البرتغال لكنه اعترف أنه كان متوترا للغاية قبل بداية فترته الثانية مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت. وهز رونالدو، الذي سجل 118 هدفا مع يونايتد في فترته الأولى، الشباك مرتين في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد باستاد أولد ترافورد ليتقدم إلى صدارة الدوري. وأبلغ رونالدو شبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية: كنت متوترا للغاية، ربما نجحت في عدم إظهار ذلك. استقبال الجماهير كان مذهلا، كنت أفكر بالأمس أنني أريد إظهار أنني ما زلت قادرا على مساعدة الفريق. عندما بدأت المباراة كنت متوترا للغاية عند بدء الجماهير الهتاف باسمي لكنها كانت رائعة. وعاد رونالدو، الذي أحرز ثمانية ألقاب مع يونايتد في فترته الأولى، إلى النادي الذي فشل في الفوز بلقب الدوري منذ 2013 مع المدرب السابق أليكس فيرغسون. وأشار المهاجم البرتغالي إلى أن أولي غونار سولشاير يملك العوامل التي ستساعد الفريق على الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا لكن الفريق بحاجة للنضج. وأضاف(بحسب العربية) : نملك فريقا مذهلا وشابا ومدربا رائعا. لكن علينا زيادة ثقتنا. هذا الفريق بحاجة إلى النضج لو أراد الفوز بلقب الدوري ودوري الأبطال. وتابع: أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح وعلينا الفوز بالمباريات وزيادة ثقتنا وبناء الفريق وأنا هنا لمساعدة النادي.

الخرطوم(كوش نيوز)